Eltex представляет новую линейку ЦОД-коммутаторов с портами 400G

Компания Eltex анонсировала два высокопроизводительных коммутатора с портами 400G – MES5600-24 и MES5700-32. Устройства предназначены для построения IP-фабрик и других ресурсоемких задач: обучения искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений, работе распределенных хранилищ данных и облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Коммутатор MES5600-24 оснащен 24 портами 100G (QSFP28), восемью портами 400G (QSFP56-DD) и двумя портами 10G (SFP+). Общая пропускная способность – 11,2 Тбит/с. Устройство может работать как Leaf-коммутатор для сбора трафика с серверов и передачи на уровень Spine через каналы 400G, так и в роли Spine-коммутатора.

Флагманская модель MES5700-32 с 32 портами 400G (QSFP56-DD) и двумя портами 10G (SFP+) обеспечивает пропускную способность 25,6 Тбит/с и предназначена для роли коммутатора Spine и Super Spine в крупных дата-центрах.

Обе модели поддерживают breakout-режим на портах (1×400G to 4 ×100G), стекирование, резервирование питания и охлаждение с возможностью горячей замены. Обдув вентиляторов может быть Front-to-Back или Back-to-Front.

Коммутаторы поддерживают функционал EVPN/VXLAN для создания оверлейных сетей, а также развиваются возможности Data Center Bridging (DCB) для построения сетей на RoCEv2.

MES5700-32 находится на предсерийном тестировании, MES5600-24 – на этапе разработки. Выход на рынок запланирован в 2026 г.: MES5700-32– во II квартале, MES5600-24 – в IV.

Роман Полухин, продакт-менеджер сетевого оборудования ШПД: «За пять лет мы создали полноценную линейку ЦОД-коммутаторов на базе 100-гигабитных портов. Теперь черед 400G. Мы не ждем, когда заказчики придут с конкретным запросом на такие решения, чтобы начать развивать продукт, а закладываем основу на опережение. Динамика развития сетей показывает, что совсем скоро потребность в новой производительности будет только нарастать: качественный скачок ИИ, высоконагруженных облачных сервисов, систем с критичной задержкой. Мы создаем оборудование, которое отвечает этим требованиям, готово к актуальным инфраструктурным задачам и вызовам будущего».