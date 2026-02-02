Новый продукт Tonmind: настенная IP-вызывная панель SIP-D32 с улучшенной сетевой и физической защитой

В семействе продуктов Tonmind пополнение – сетевая вызывная панель SIP-D32, рассчитанная на организацию двусторонней аудиосвязи через IP-сеть. Новинка имеет компактные габариты 86х86х38 мм, выполнена в металлическом корпусе, снабжена встроенным микрофоном, динамиком, кнопкой обратной связи и интерфейсами для подключения дополнительного оборудования. Благодаря поддержке стандартов SIP и ONVIF эта IP-вызывная панель бесшовно интегрируется с различными комплексами безопасности, VoIP системами и IP-АТС. Еще одно преимущество модели SIP-D32 – гарантия от производителя в течение трех лет.

Высококачественная передача голосовых сообщений с использованием IP-вызывной панели SIP-D32 с четкой и разборчивой речью обеспечивается за счет наличия встроенного микрофона и динамика с усилителем звукового сигнала мощностью 1 Вт. Новая IP-вызывная панель поддерживает передовые кодеки для сжатия аудио, такие как OPUS (48 кГц), G.722 (16 кГц) и G.711 (8 кГц), и может эффективно работать в системах с любой пропускной способностью сети и различными требованиями к качеству звука. Благодаря этому, SIP-D32 оптимально подходит для применения на промышленных, общественных и бизнес-объектах.

Расширенные интеграционные возможности делают модель SIP-D32 универсальной. Благодаря поддержке стандартного SIP-протокола, IP-вызывная панель легко встраивается в инфраструктуру IP-АТС, VoIP-систем и интегрируется с другими SIP-совместимыми устройствами, например, панелями SIP-D26V, снабженными встроенной Full HD-камерой. Реализация протокола ONVIF позволяет применять SIP-D32 в составе многофункциональных систем безопасности, включая IP-системы видеонаблюдения под управлением различных VMS-платформ. Для повышения уровня безопасности объектов и улучшения совместимости с системами контроля доступа, сигнализации и автоматизации, вызывная панель оснащена входом и выходом GPIO.

Дополнительным преимуществом IP-вызывной панели SIP-D32 является защищенное физическое и сетевое исполнение. Так, устойчивость к механическим воздействиям обеспечивает ее компактный корпус из алюминия (габариты всего 86×86×38 мм). Для исключения несанкционированного сетевого доступа эта IP-вызывная панель поддерживает систему паролей, фильтрацию IP-адресов, брандмауэр, цифровую аутентификацию и другие защитные функции. Упростить монтаж панели и снизить требования к кабельной инфраструктуре позволяет реализация питания по технологии PoE. Вместе с тем, новинка SIP-D32 может получать питание и от источника 12-24 В постоянного тока.

Новая IP-вызывная панель SIP-D32 марки Tonmind уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».