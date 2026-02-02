«Ростелеком» подключил к мобильной связи самый северный населенный пункт России — Диксон

В декабре 2025 г. компания «Ростелеком» в рамках реализации второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) запустила две базовые станции в поселке Диксон Красноярского края. Благодаря этому у жителей самого северного населенного пункта страны появились устойчивая мобильная связь и интернет. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Диксон расположен за Полярным кругом, на Таймырском полуострове на берегу Карского моря. Он находится на 500 км севернее Норильска и на 2500 км — Красноярска. Поселок разделен проливом на материковую и островную части. Зимой перемещаться между ними можно по ледовой переправе, летом — на катерах, а весной и осенью — только на вертолете. Суровый арктический климат с зимними температурами ниже 40°C и полярной ночью, длящейся несколько месяцев, усложняет жизнь жителей и развитие инфраструктуры Диксона.

Ранее в поселке функционировали радиостанция, гидрометеорологическая станция и морской порт, что делало его важным центром научных исследований и транспортной логистики в Арктике. Сегодня численность населения составляет чуть более 300 человек.

Чтобы к Новому году у диксончан появилась связь, сетевое оборудование и материалы для строительства базовых станций доставляли в период навигации на грузовых судах по Енисею.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Это сложный и уникальный проект, реализованный с учетом арктических условий. Мы построили базовые станции стандартов 2G и 4G на материковой и островной частях Диксона, чтобы обеспечить максимальное покрытие. Подключили их через спутниковый канал, так как прокладка наземных линий связи там пока невозможна».

Евгений Синтишевский, заместитель технического директора Красноярского филиала «Ростелекома»: «На материке оборудование установлено на существующем антенно-мачтовом сооружении Краевого радиотелевизионного передающего центра — это стало оптимальным техническим решением. На острове, где отсутствовала необходимая инфраструктура, мы построили новую телекоммуникационную вышку. Над проектом работали две бригады специалистов: одна занималась строительно-монтажными работами, другая проводила пусконаладку. Это был вызов для нашей команды, но мы успешно справились».

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Появление современных услуг связи в Диксоне — большое достижение, которое стало возможным благодаря нацпроекту «Экономика данных». Теперь жители поселка могут пользоваться устойчивой мобильной связью и интернетом. В рамках федеральных и краевых программ мы продолжим развивать цифровой каркас в северных территориях региона».

Перечень населенных пунктов, где устанавливаются базовые станции по УЦН 2.0, определяется Минцифры России на основании открытого голосования, которое проводится в том числе на портале «Госуслуги». Ознакомиться с полным списком поселений, подключенных по проекту, можно на сайте «Ростелекома».