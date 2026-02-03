CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Осенью и зимой мошенники стали реже звонить приморцам

Цифровая экосистема МТС сообщает о снижении числа нежелательных звонков в Приморском крае в конце 2025 г. По итогам IV квартала количество спамерских и мошеннических вызовов сократилось на 19,7% по сравнению с III кварталом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в 2025 году МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала более 47 млн звонков в адрес приморцев. При этом в октябре-декабре наметился тренд на снижение количества мошеннических и спам-атак. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу ряда законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, а также с совершенствованием ИИ-инструментов.

Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили приморцев в 2025 г., составила около 12 млн минут. Таким образом, жителей региона оградили от почти 22 лет ненужных разговоров с потенциальными мошенниками.

«Злоумышленники постоянно придумывают новые способы обмана и меняют свои «легенды». Так, ранее одной из самых популярных схем были звонки о фальшивом продлении договора с операторами. Теперь же мошенники чаще стали звонить с обманными предложениями дополнительных заработков и инвестиций. Чтобы защитить приморцев от таких вызовов, мы постоянно улучшаем ИИ-алгоритмы и ускоряем распознавание нежелательных звонков. К примеру, сейчас искусственный интеллект МТС способен выявить признаки обмана и предупредить о возможном мошенничестве прямо в момент разговора», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

