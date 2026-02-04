CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Для сельских жителей Татарстана улучшили мобильную связь

Жители сельских населенных пунктов Татарстана теперь могут до 30% быстрее пользоваться цифровыми сервисами. В республике завершили очередной этап рефарминга телеком-оборудования. За год инженеры «МегаФона» модернизировали порядка 100 базовых станций, которые обеспечивают связью сельские территории — деревни, села и поселки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В процессе рефарминга инженеры оператора перевели частоты на оборудовании из стандарта 3G в более современный LTE (4G). В результате скорость и емкость мобильной передачи данных в сети 4G выросли от 15% до 30% в зависимости от локации. Чтобы сохранить стабильность сервисов для владельцев 3G-устройств, технические специалисты применили сбалансированный подход и оставили часть частотного ресурса в сетях третьего поколения. Это решение также обеспечивает корректную работу M2M-устройств: банкоматов, платежных терминалов и систем навигации.

Работы прошли в 27 районах Татарстана. Большее количество объектов было модернизировано в небольших поселениях Зеленодольского, Тукаевского, Верхнеуслонского районов. Улучшения коснулись жилых кварталов и социально‑значимых объектов: больниц, поликлиник, фельдшерских пунктов, образовательных и культурных учреждений. Изменения позволили увеличить пропускную способность сети и обеспечить жителям более быстрый и стабильный мобильный интернет даже в часы пик.

«Наши инженеры постоянно анализируют нагрузку на сеть и улучшают инфраструктуру там, где растет потребление услуг. В январе только объем голосового трафика за пределами городов увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом. Благодаря рефармингу цифровые сервисы стали работать быстрее и стабильнее для сотен тысяч человек. Среди них — как жители сел и деревень, так и туристы, отдыхающие в загородных комплексах республики», — сказал директор «МегаФона» в Татарстане Михаил Русинов.

Всего за 2025 г. инженеры оператора построили и модернизировали более 770 объектов связи в городах и районах республики.

