Геодезическое ПО «ПроГеоГНСС» включено в реестр Минцифры России

Программное обеспечение «ПроГеоГНСС», разработанное НИИМА «Прогресс» (входит в ГК «Элемент») включено в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Решение предназначено для управления и тонкой настройки спутниковых геодезических приемников, в том числе производимых самим институтом под брендом «Про-Гео».

Включение в реестр подтверждает отечественный статус продукта и его соответствие требованиям безопасности. Это, с одной стороны, дает разработчику допуск к государственным и муниципальным закупкам, а с другой — позволяет коммерческим заказчикам, ориентирующимся на импортозамещение, рассматривать ПО как проверенную российскую альтернативу.

Программное обеспечение наглядно отображает текущее состояние ГНСС‑приемника, включая информацию о сигналах и карту видимых спутников. Программа контролирует запись первичных данных и систематически ведет журнал событий, фиксируя все действия. Также для дополнительного удобства пользователей реализована функция отправки команд через встроенный терминал.

«ПроГеоГНСС» — это универсальный инструмент для инженеров и геодезистов, которые осуществляют настройку и управление ГНСС-приемниками «Про-Гео» и радиомодемами «Про-УКВ». Программа позволяет настраивать как проводные (RS232, USB, Ethernet), так и беспроводные (Wi‑Fi, Bluetooth) порты обмена данными. Интерфейс реализован на русском и английском языках. При этом продукт также поддерживает приемники других производителей, в частности, Javad GNSS и SinoGNSS для операций просмотра и загрузки файлов, а также автоматической ротации записей.

Для ГК «Элемент» программные решения в области геодезии — часть стратегии по созданию комплексных продуктовых линеек. Наличие собственного ПО, внесенного в реестр Минцифры, усиливает вертикальную интеграцию группы и повышает привлекательность ее аппаратных решений для государственного сектора.