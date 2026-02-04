К садовому сезону: «МегаФон» обеспечил качественную связь на окраине Дальнегорска

Жители Дальнегорска — самого восточного города Приморского края — теперь могут комфортно пользоваться высоскоростным мобильным интернетом в пригороде. Инженеры оператора расширили телеком-сеть, что позволило включить в зону устойчивого LTE-сигнала дачные участки и городскую автодорогу. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В районе улицы Дорожной специалисты МегаФона смонтировали современное оборудование, работающее в нескольких частотных диапазонах. Это обеспечило более стабильное соединение при голосовых вызовах, а также существенно увеличило скорость передачи данных. Благодаря проведённым работам в новом садовом сезоне владельцы дачных участков смогут смотреть видео, отправлять сообщения в мессенджерах или читать новости на средней скорости до 40 Мбит/с.

Помимо этого, инженеры оператора в прошлом году выполнили в Дальнегорске рефарминг сети с переводом частот в современный 4G стандарт. Это существенно увеличило скорость передачи данных, обеспечило быстрый отклик при использовании мессенджеров и навигационных приложений. Благодаря рефармингу у абонентов теперь есть возможность передавать данные быстрее даже при высокой нагрузке на сеть.

«Для нас важно, чтобы качественная связь была доступна не только в центре города, но и за его пределами — там, где люди проводят время на даче, отдыхают с семьёй или занимаются хозяйством. Инвестиции в пригородную телеком-инфраструктуру — это вклад в развитие Дальнегорска и ежедневный комфорт для тысяч пользователей», — сказал Олег Никитин, директор «МегаФона» в Приморском крае.

В целом за 2025 г. специалисты оператора построили и модернизировали около 300 телеком-объектов в регионе.