Кировчане смогут пользоваться личным ИИ-ассистентом для ментальной поддержки

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске в Кировской области нового ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ для молодежи. Кировчане смогут рассказать новому ИИ-ассистенту о проблемах и тревогах, попросить практический совет по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Если обратиться к ассистенту по личной теме, ИИ будет задавать уточняющие вопросы. Например, если молодой пользователь не решается сменить место работы на старте карьеры и не понимает, как поступить, ассистент спросит, что именно истощает пользователя в текущей деятельности и что бы он хотел изменить. После короткого диалога бот выделит основную проблему, например, отсутствие перспектив карьерного роста, и переспросит, верно ли он понял трудность. На третьем этапе ассистент даст практический совет по постепенному решению проблемы: в случае с работой предложит составить список интересных компаний и посмотреть пять подходящих вакансий в ближайшую неделю.

Сервис имеет развлекательный характер и не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, на которые ИИ-ассистент ментальной поддержки не будет отвечать. Тогда ИИ-ассистент посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи. При нажатии кнопки «Очистить диалог» ассистент забывает историю переписки и начинает общение с чистого листа. Для абонентов тарифа консультации с новым ИИ-ассистентом бесплатные и безлимитные.

«Мы в МТС видим, как растет осознанность в этом вопросе у наших молодых абонентов. Запуская ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ, мы хотим, чтобы у каждого студента или начинающего специалиста в Кирове и области был всегда доступный, бесплатный и понимающий собеседник. Он не заменит психолога, но станет тем самым инструментом, который поможет разложить мысли по полочкам, снять напряжение перед экзаменом или собеседованием и почувствовать поддержку. Это наша инвестиция в уверенность и благополучие молодого поколения Кировской области», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.