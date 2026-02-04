CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Кировчане смогут пользоваться личным ИИ-ассистентом для ментальной поддержки

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске в Кировской области нового ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ для молодежи. Кировчане смогут рассказать новому ИИ-ассистенту о проблемах и тревогах, попросить практический совет по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Если обратиться к ассистенту по личной теме, ИИ будет задавать уточняющие вопросы. Например, если молодой пользователь не решается сменить место работы на старте карьеры и не понимает, как поступить, ассистент спросит, что именно истощает пользователя в текущей деятельности и что бы он хотел изменить. После короткого диалога бот выделит основную проблему, например, отсутствие перспектив карьерного роста, и переспросит, верно ли он понял трудность. На третьем этапе ассистент даст практический совет по постепенному решению проблемы: в случае с работой предложит составить список интересных компаний и посмотреть пять подходящих вакансий в ближайшую неделю.

Сервис имеет развлекательный характер и не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, на которые ИИ-ассистент ментальной поддержки не будет отвечать. Тогда ИИ-ассистент посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи. При нажатии кнопки «Очистить диалог» ассистент забывает историю переписки и начинает общение с чистого листа. Для абонентов тарифа консультации с новым ИИ-ассистентом бесплатные и безлимитные.

«Мы в МТС видим, как растет осознанность в этом вопросе у наших молодых абонентов. Запуская ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ, мы хотим, чтобы у каждого студента или начинающего специалиста в Кирове и области был всегда доступный, бесплатный и понимающий собеседник. Он не заменит психолога, но станет тем самым инструментом, который поможет разложить мысли по полочкам, снять напряжение перед экзаменом или собеседованием и почувствовать поддержку. Это наша инвестиция в уверенность и благополучие молодого поколения Кировской области», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Из российских компаний утекло через ИИ-сервисы в 30 раз больше данных, чем в прошлом году

Создан самый быстрый в мире робот-гуманоид. Он бегает со скоростью 36 км/ч

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

В России стали нанимать нанимать ИТ-шников на работу с обучением на рабочем месте. Число вакансий упало

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще