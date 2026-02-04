«МегаФон» укрепил сеть в Русско-Полянском районе

Ускоренную загрузку сервисов и качественную мобильную связь «МегаФона» оценили жители трех поселений Русско-Полянского района. Оператор построил базовые станции в Добровольске, Новосанжаровке и Цветочном, обеспечив максимальную скорость мобильного интернета до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Населенные пункты, где суммарно проживает около 3000 человек, расположены по соседству друг от друга вдоль трассы Омск — Русская Поляна, которая является ключевой магистралью для транспортного сообщения на юге-востоке региона.

Впервые оператор установил телекоммуникационное оборудование непосредственно на территории этих поселений, ранее связь здесь обеспечивалась за счет базовых станций в селах, расположенных рядом. Появление новых телеком-объектов укрепило сеть компании и повысило качество связи в Русско-Полянском районе.

Установленное оборудование поддерживает работу сетей второго и четвертого поколения, обеспечивая абонентам доступ к традиционным голосовым вызовам, цифровым звонкам по технологии VoLTE, а также высокоскоростному интернету. Для этого специалисты использовали низкочастотные и среднечастотные диапазоны LTE, которые отличаются большим радиусом действия и оптимальной скоростью передачи данных, что особенно важно для сельской местности. Теперь пользователи могут комфортно смотреть потоковое видео, скачивать крупные файлы и быстро загружать веб-страницы.

«Сигналом от новых базовых станций нам удалось охватить не только села, но и обширный участок автомобильной трассы Р-390. Сокращение «мертвых зон» на магистрали важно не только для комфорта пользователей, но и для их безопасности, поскольку позволяет своевременно принять экстренные меры в случае непредвиденных ситуаций, а также обращаться к навигационным приложениям или аварийным службам без задержек. По данным специалистов компании, максимальная скорость мобильного интернета в Цветочном составляет до 80 Мбит/с, в Новосанжаровке — до 75 Мбит/с, а в Добровольске — до 50 Мбит/с», — отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.