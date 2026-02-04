CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Минцифры: в 2025 г. более 5,4 млн абонентов сменили оператора, сохранив свой номер

С 1 сентября 2025 г. заработал механизм независимого арбитража при переносе мобильного номера от одного оператора связи к другому. Нововведение значительно сократило количество отказов при оказании этой услуги, а число абонентов, которые сохранили свой номер, сменив оператора, увеличилось. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сколько номеров перенесли

За 2025 г. было перенесено более 5,4 млн номеров — это самый высокий годовой показатель с 2013 г., когда в России была внедрена эта услуга. В 2024 г. было перенесено почти 3 млн номеров, то есть в 1,8 раз меньше, чем в 2025 г.

Рекордный показатель за месяц был зафиксирован в декабре 2025 г., когда было перенесено свыше 650 тыс. номеров.

Как работает независимый арбитраж

Независимым арбитром при переносе абонентских номеров выступает подведомственный Минцифры НИЦ «Телеком», который является оператором базы данных перенесенных номеров (БДПН).

В ходе независимого арбитража проводится сверка сведений об абоненте из заявки оператора-реципиента с данными, полученными от оператора-донора. Они должны совпадать. Ранее такую сверку проводил оператор-донор, который заинтересован сохранить абонента у себя. Механизм независимого арбитража позволил сделать процесс прозрачным и снизить до минимума число отказов в переносе номера, возникающих на этапе сверки данных.

Какие еще факторы повлияли на статистику смены оператора с сохранением номера

На рост количества переносов повлияли также новые тарифы и акции, предлагаемые операторами в 2025 г.

Планы по расширению сервиса

Минцифры при участии операторов связи и НИЦ «Телеком» готовятся к запуску услуги межрегионального переноса номера, которой можно будет воспользоваться во второй половине 2026 г.

