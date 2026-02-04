МТС внедрила комплексную систему цифрового управления в жилом квартале «Зеленая река» в Омске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, создала единую многофункциональную инфраструктуру в ЖК «Зеленая река» Группы «Эталон», объединив инженерные и телекоммуникационные системы в единую сеть и установив на ней цифровые сервисы управления зданием. Проведенные работы позволили повысить безопасность и комфорт для жильцов почти 400 квартир. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ключевым элементом проекта стала цифровая диспетчерская, которая не только контролирует работу основных инженерных и телекоммуникационных систем, но и обеспечивает взаимодействие жильцов и управляющей компании. Например, с ее помощью происходит сбор данных от датчиков и инженерного оборудования (отопление, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение), мониторинг состояния систем в режиме реального времени и автоматическое оповещение технического персонала о сбоях и нештатных ситуациях. Таким образом, эксплуатация ЖК становится более прозрачной, предсказуемой и устойчивой, а жители получают повышенный уровень безопасности и комфорта.

Другой важной частью цифровой экосистемы является мобильное приложение, позволяющее жителям взаимодействовать с управляющей компанией. Например, подавать и контролировать статус заявок в управляющую компанию; автоматически собирать и передавать данные со smart-счетчиков воды, тепла и электроэнергии; просматривать камеры общего пользования — парковок, общественных зон, детских площадок. Помимо этого, жильцы могут настроить автоматическую идентификацию автомобилей для въезда на территорию ЖК и заказывать временные пропуски для транспортных средств своих гостей. Приложение формирует единую цифровую среду для повседневной жизни, повышает прозрачность коммунальных процессов и улучшает качество сервиса со стороны УК.

Кроме того, в жилом квартале «Зеленая река» развернуты оптоволоконные линии связи, видеонаблюдение, пожарная сигнализация и инженерная автоматика, а все оборудование интегрировано в единый технологический контур.

«Цифровая недвижимость — тренд последних лет. Интеллектуальные системы, цифровые платформы и автоматизация процессов становятся не дополнением, а обязательным элементом современного жилого проекта. И это разумное решение: по нашим оценкам за счёт улучшения качества обслуживания и доступности сервисов удовлетворенность жителей повышается до 40%, а эксплуатационные расходы можно снизить на 20–30%. Кроме того, точные данные о потреблении ресурсов позволяют снижать углеродный след и формировать энергоэффективную модель эксплуатации», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

«Реализованная с МТС цифровая система в «Зеленой реке» направлена на оптимизацию управления домом и предоставляет жителям удобные цифровые инструменты для решения повседневных задач, что в целом повышает комфорт и удобство проживания, а сам жилой квартал уже сейчас можно считать одним из ведущих проектов сферы цифрового домостроения в Омске. На его примере можно увидеть, как сотрудничество девелопера и технологического лидера формирует новый стандарт качества на рынке недвижимости», — сказал руководитель направления по цифровизации недвижимости Группы «Эталон» Александр Хренков.