Новое качество 4G стало доступно жителям Турунтаево и Иркилика

Увеличенные скорости мобильного интернета и более стабильная связь стали доступны абонентам «МегаФона» в двух селах Прибайкальского района Бурятии. Новая базовая станция, построенная специалистами оператора, значительно улучшила качество сети в Турунтаево и Иркилике. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона» .

Дополнительный телеком-объект расширил зону покрытия LTE, повысил качество голосовой связи и сделал времяпровождение в интернете еще удобнее. Теперь местные жители могут пользоваться популярными цифровыми сервисами, мессенджерами и мобильными приложениями без перебоев, новое оборудование обеспечивает скорости до 80 Мбит/с. Открылись новые возможности и для дистанционного обучения, удаленной работы, онлайн-консультаций у врачей.

«Станцию расположили таким образом, чтобы её сигнал охватывал и Турунтаево, и Иркилике, а также участок дороги, следующей из Улан-Удэ через байкальское побережье до Улюнхана. Для нас важно, чтобы наши абоненты могли всегда оставаться на связи и пользоваться всеми преимуществами цифрового мира в любой момент», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия.

Благодаря новой базовой станции абоненты получили возможность комфортно пользоваться и голосовой связью по технологии VoLTE — цифровыми звонками через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону с чистым звуком без посторонних шумов и обмениваться информацией в Сети