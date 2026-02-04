«Телфин» подвел итоги 2025 года: спрос на омниканальные решения связи растет на 40% в год

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» увеличил продажи комплексных решений связи на 40%. Спрос на омниканальные сервисы в корпоративном сегменте продолжает расти уже второй год подряд. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

В 2024-2025 гг. наблюдалось усиление интереса со стороны клиентов к синхронизированным каналам коммуникаций. Бесшовная интеграция телефонии, мессенджеров и онлайн-чатов на базе ведущих российских CRM-систем не теряет своей актуальности ни среди крупных компаний, ни среди игроков малого и среднего бизнеса.

В 2025 г. провайдер запустил онлайн-чаты и готовую интеграцию российского кроссплатформенного сервиса Max с «Битрикс24» и amoCRM. Также пользователям решений «Телфин» стала доступна связка мессенджеров Telegram и WhatsApp с платформами YCLIENTS, Planfix и Leadhero.tech.

«Один из основных трендов 2025 г. — усиление роли омниканальных коммуникаций, объединяющих несколько способов связи: голос, текстовое общение в мессенджерах и онлайн-чатах. Статистика подключения таких решений в прошлом году показала стремительный рост, и в целом конвергенция каналов в 2026 будет только усиливаться», — сказала Мария Тюрина, генеральный директор «Телфин».

Услуги классической телефонии также остаются востребованными, особенно — в сегменте B2B. Объем продаж виртуальной АТС «Телфин.Офис» в 2025 г. сохранился на том же уровне, что и в предыдущем. Однако сегодня все более актуальной становится «тонкая настройка» коммуникационных сервисов. В частности, растет популярность аналитических решений с использованием искусственного интеллекта. Также идет активное развитие функциональности базовых услуг связи, меняется ландшафт использования сервисов.

В 2025 г. провайдер «Телфин» на базе АТС «Телфин.Офис» запустил комплексное решение связи «Контакт-центр», которое включает мониторинг и оценку качества звонков, контроль пропущенных вызовов и другие функции, позволяющие организовать эффективную работу колл-центров, горячих линий и служб поддержки. Компания анонсировала услугу маркировки звонков для обязательной метки исходящих звонков от юридических лиц и ИП согласно федеральному закону «О связи» и ряд дополнительных опций, в частности, AI-секретарь на базе искусственного интеллекта для снижения нагрузки на секретаря и «Приоритеты» — для сортировки и обработки звонков в зависимости от их важности и срочности.

«2026 г. будет временем дальнейшего внедрения ИИ и повышенного внимания к безопасности любых коммуникаций. Это диктуется окружающей средой. Компаниям необходимо искать умные решения, которые закрывают все их потребности и в то же время предлагают новый взгляд на то, как работать в быстро меняющемся мире. Им нужны такие технологии и практики, которые позволяют отвечать на вызовы рынка и сохранять тот бизнес, который они построили», — сказала Мария Тюрина, генеральный директор «Телфин».