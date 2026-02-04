ТТК модернизировала сеть в Муроме

Федеральный оператор связи компания ТТК провела модернизацию технической инфраструктуры в Муроме. Это повысило надежность и стабильность работы сети.

В 2025 г. специалисты компании реализовали целый ряд проектов, благодаря которым жители почти сотни домов в Муроме получили доступ к домашнему интернету улучшенного качества. Кроме того, завершено строительство нового участка сети, и доступ к быстрому и надежному интернету от ТТК появился у жителей дома 17 по Карачаровскому шоссе.

«Новые возможности нашей телекоммуникационной инфраструктуры позволяют предложить жителям Мурома новые продукты, например, тарифный план «Улетный» для тех, кто ценит супервысокую скорость доступа в интернет. Также модернизация сети повысила надежность и отказоустойчивость ее работы, что мы уже ощущаем по обратной связи абонентов», – сказал директор межрегионального филиала «Запад» Компании «ТТК-Связь» Олег Гавриков.