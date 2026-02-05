CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Аналитика МТС: Югра наращивает темпы цифровизации ТЭК и транспорта

Цифровая экосистема МТС проанализировала востребованность российских ИТ-решений и выявила направления с высокой инвестиционной привлекательностью среди компаний Ханты-Мансийского автономного округа. В 2025 г. лидером по динамике инвестиций относительно 2024 г. стала видеоаналитика: объем вложений со стороны регионального бизнеса увеличился на 57%. Также в число популярных сервисов вошли облачные решения с приростом 26% и интернет вещей — 6%*. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интеллектуальное видеонаблюдение в Югре показало самую большую динамику роста инвестиций, при этом лидером по объему вложений остается интернет вещей (Iot). Чаще всего цифровые решения внедрялись в сфере ТЭК, включая нефтесервисные компании, работающие на месторождениях. На втором месте – транспорт и логистика. Замыкает тройку топ-сфер ритейл, который инвестирует средства для контроля работы персонала, анализа поведения покупателей и предотвращения краж.

Ключевым драйвером роста спроса на видеонаблюдение в регионе стало применение функций искусственного интеллекта и машинного зрения, что позволяет анализировать производственные процессы и повышать их безопасность. Рост инвестиций в облачные решения связан с созданием устойчивой ИТ-инфраструктуры без капитальных вложений, а спрос на Iot-решения обусловлен потребностью бизнеса с помощью датчиков удаленно собирать данные с техники и оборудования.

«В Ханты-Мансийском автономном округе много компаний работают на удаленных объектах. Учитывая специфику региона, есть высокая потребность контролировать протяженную логистическую цепочку, пролегающую далеко от головных офисов. Например, наша система мониторинга на топливозаправщиках логистической компании «Альянсгаз» с помощью машинного зрения помогает повышать безопасность перевозок топлива по Уралу и оптимизировать затраты. Аналогичный цифровой комплекс от МТС успешно показывает себя в Югре на транспорте крупнейшего нефтедобывающего холдинга: частота совершения опасных действий водителями снизилась более чем на 80%, а эффективность автопарка выросла до 15%», – сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.

* В исследовании учитывалась выручка кампании от направлений IoT, видеонаблюдения и облачных решений в Ханты-Мансийском автономном округе за 2025 г.

