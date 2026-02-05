CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Бесплатные точки Wi-Fi появились в салонах связи в Калининградской области

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в Калининградской области. На сегодняшний день Wi-Fi-зоны уже работают в Калининграде и Советске. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Абоненты всех операторов связи могут подключиться к сети «МТС_Free» через безопасную авторизацию по номеру телефона в салонах розничной сети.

«Доступ к цифровым сервисам – одна из ключевых составляющих комфортной жизни населения. Многие повседневные вопросы сегодня решаются с помощью смартфона и доступа в сеть. Для нас важно, чтобы калининградцы и гости города оставались на связи в любой ситуации, имели доступ к своему онлайн-банку, госуслугам, службе вызова такси, могли зайти в мессенджеры или проверить почту. В дальнейшем мы планируем увеличить количество таких точек», — отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

На сегодняшний день жители региона могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi доступом в салонах МТС по адресам: Калининград – Советский пр., 4, Фрунзе ул., 17/21, Мира пр., 96; Советск – Победы ул., 20.

