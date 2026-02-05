CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Системное ПО
|

IVA MCU 27.0: расширенные механизмы управления правами участников и повышение стабильности

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies представил релиз сервера видеоконференцсвязи IVA MCU 27.0, который расширяет возможности управления онлайн-мероприятиями и делает администрирование системы более удобным.

В обновлённой версии реализован доступ к истории чатов завершённых мероприятий. Пользователи и организаторы могут просматривать общие и личные чаты по ссылке на материалы события. История сообщений сохраняется с учётом правил модерации и содержит информацию об отправителе, времени отправки или одобрения, а также о тексте сообщений, что повышает прозрачность и управляемость коммуникаций.

Существенно расширены механизмы управления правами участников. В системе появилось отдельное право «Просмотр документов», позволяющее гибко ограничивать доступ рядовых участников к материалам мероприятий и комнат. Обновлена логика комнаты ожидания: теперь она может применяться ко всем участникам, включая приглашённых, с возможностью возврата пользователя в комнату ожидания прямо из списка участников или карточки профиля активного мероприятия.

Для повышения удобства подключения реализована функция автоматического сбора WebRTC-участников при активации комнаты. Настройка доступна на уровне шаблонов мероприятий, параметров участников и в административном интерфейсе, что упрощает запуск сессий и снижает нагрузку на организаторов.

В новом релизе также переработаны формы регистрации и анкетирования участников. Организаторы получили возможность управлять обязательностью полей “Email” и «Телефон» в зависимости от задач мероприятия: обязательность поля “Email” настраивается в анкете, а поля «Телефон» — как в форме регистрации, так и в анкете. Это позволяет более гибко подходить к сбору контактных данных и адаптировать формы под конкретные сценарии взаимодействия с участниками.

В части интеграции и корпоративных сценариев в IVA MCU реализовано REST API для делегации прав доступа к календарям других пользователей с поддержкой нескольких уровней доступа — от базового просмотра до полного управления мероприятиями. Дополнительно LDAP-пользователям разрешено редактирование не синхронизируемых полей профиля, включая загрузку фотографии, с передачей списка ограничений через клиентский API.

Значительные улучшения затронули администрирование платформы. В интерфейсе управления реализована расширенная навигация по всем разделам со списками, расширены настройки гибридных подписок, включая ограничения по числу участников и управление статусом докладчиков. Для распределённых инсталляций улучшен алгоритм маршрутизации звонков, а также оптимизирована работа с файлами за счёт контроля целостности данных и гибкой настройки параметров загрузки.

Заместитель генерального директора по исследованиям и разработке IVA Technologies Виктор Петров сказал: «В этом обновлении IVA MCU мы сфокусировались на развитии управляемости и масштабируемости платформы. Расширенные права участников, доступ к истории чатов и обновлённые сценарии работы комнат ожидания дают организаторам больше контроля над проведением мероприятий, а новые методы API и усовершенствованные административные настройки упрощают интеграцию решения в корпоративный ИТ-ландшафт и его дальнейшее масштабирование. Обновление отражает системный подход IVA Technologies к развитию IVA MCU как профессионального сервера видеоконференцсвязи для корпоративных и государственных организаций, в котором функциональность сочетается с надёжностью и соответствием требованиям информационной безопасности».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

В России готовится эксперимент по использованию 3D-печати в строительстве

В Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки забронированы крупными игроками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще