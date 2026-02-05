CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» обеспечил связью и интернетом коттеджные поселки в пригороде Самары

Новое телеком-оборудование «МегаФона» заработало вблизи столицы Самарской области. Инфраструктура оператора открыла доступ к скоростному интернету и стабильному сигналу для жителей коттеджных посёлков у реки Кондурчи.

Популярность загородного жилья в Самарской области продолжает расти. Наряду с транспортной доступностью и инженерными коммуникациями, ключевым фактором комфорта становится наличие мобильной связи и доступа в Сеть.

В зону действия нового объекта связи вошли активно застраивающиеся коттеджные посёлки Красноярского района: «Эко Парк», «Излучина» и «Грибы». Также расширилась территория покрытия сети LTE (4G) на региональной автодороге 36К-374.

Оборудование поддерживает средние и высокочастотные диапазоны LTE. Это решение помогает обеспечить оптимальную дальность распространения сигнала и скорость интернета до 120 Мбит/с. Клиентам оператора также стали доступны звонки по технологии VoLTE. Благодаря ей голосовой трафик передаётся через сеть 4G, поэтому во время разговора можно одновременно смотреть видео, сверяться с картой или писать в мессенджерах.

«Коттеджные поселки часто строятся вдали от привычной инфраструктуры, в том числе базовых станций. Поэтому для нас развитие этих территорий — одно из приоритетных направлений. При планировании сети мы опираемся на обезличенные данные о перемещениях абонентов и нагрузке на действующие базовые станции. Такой подход позволяет строить и модернизировать инфраструктуру на опережение, чтобы у клиентов был доступ к цифровым сервисам с первых дней жизни в новом доме», — сказал директор «МегаФона» в Самарской области Никита Пикульников.

Ежемесячно абоненты из небольшого населённого пункта рядом с Самарой — к примеру, села Малая Царевщина — суммарно проговаривают порядка 380 тыс. минут и расходуют более 28 ТБ мобильного трафика. Такого объёма информации хватит, чтобы посмотреть 20 тыс. полнометражных фильмов в качестве для смартфона.

