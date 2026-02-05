CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» прокачал сеть для жителей Андреаполя Тверской области

«МегаФон» построил объекты связи стандарта LTE в Южном микрорайоне Андреаполя в Тверской области. Теперь около 7 тыс. местных жителей могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с.

Андреаполь, город на Западной Двине, известен как место одного из первых курортов минеральных вод в России и славится своими природными красотами. Расположенный вдалеке от крупных мегаполисов, он известен массовому путешественнику как город по пути на Селигерские озёра.

Новая инфраструктура связи работает в нескольких диапазонах, обеспечивая увеличенную емкость сети и совершенно иную скорость передачи данных. В зону строительства вошли городские микрорайоны с низкоэтажной застройкой и множеством объектов социального значения: магазинами, автовокзалом, районной больницей, гостиницей и досуговыми центрами.

Специалисты «МегаФона» зафиксировали, что около 15% трафика передачи данных в Андреаполе приходится на путешественников, проезжающих через город из других регионов России. Летом чаще всего город посещают жители Москвы, Пскова, Великого Новгорода и Санкт‑Петербурга, а зимой город привлекает бизнес-туристов. Здесь расположен фарфоровый завод, выпускающий высококачественные изоляторы из силикатного фарфора. Продукция завода успешно применяется в электроустановках, железнодорожных сетях и других видах оборудования.

«Мы ежегодно модернизируем сеть в различных локациях и населенных пунктах Тверской области, стараясь улучшить качество связи для жителей и гостей региона. После проведенных работ в Андреаполе заметно улучшилось качество связи: на улицах и внутри помещений передача информации стала происходить значительно быстрее, скорость мобильного интернета выросла до 40 Мбит/с», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

