МТС улучшила связь в Вологодской области

МТС сообщила о расширении LTE–покрытия на территории Вологодской области. Мобильную связь и высокоскоростной интернет МТС получили жители еще 10 малых населенных пунктов. В их числе село Троицкое Вашкинского района, где находится один из исторически значимых археологических объектов Вологодской области – поселение Киснема.

В результате проведенных работ более двух тысяч жителей деревень в Вашкинском, Грязовецком, Междуреченском, Сямженском и Тотемском районах получили доступ к мобильной связи МТС и интернету. В летний сезон число пользователей связи в этих местах традиционно увеличивается примерно на 30% за счёт тех, кто приезжает в родные края провести отпуск или каникулы. Теперь местные жители и отдыхающие могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом МТС – оставаться на связи с близкими, общаться в мессенджерах и соцсетях, пользоваться онлайн-сервисами, получать государственные услуги и изучать историю родного края.

Село Троицкое на берегу Белого озера стоит на земле древней Киснемы. По легенде, эти земли в 862 году заселили викинги во главе с братом Рюрика – Синеусом, и именно здесь находился город Белоозеро, упоминавшийся в «Повести временных лет». Из рода Рюриков произошел первый русский царь Иван Грозный, также тесно связанный с Вологодчиной. Именно он хотел сделать Вологду столицей Руси, а на территории Вологодской области, согласно преданиям, спрятана знаменитая библиотека царя.

«Вологодские земли буквально дышат историей и легендами. Для нас важно, чтобы в этих местах не просто сохранялось прошлое, но и продолжалась полноценная современная жизнь. Связь сегодня помогает жителям получать государственные услуги, пользоваться медицинскими и образовательными сервисами, общаться с близкими, а тем, кто приезжает сюда на отдых, – оставаться на связи с миром и узнавать больше о родной земле», – отметил директор МТС в Вологодской области Владимир Шевердин.

Ранее мобильная связь и интернет МТС стали доступны для более чем 8 тыс. человек в 41 малом населённом пункте 17 районов Вологодской области.