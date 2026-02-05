CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком
|

В 2025 году в Якутии замедлился рост активности телефонных мошенников

Цифровая экосистема МТС сообщает о снижении числа нежелательных звонков в Республике Саха (Якутия) в конце 2025 г. Во II полугодии количество спамерских и мошеннических вызовов в республике сократилось на 27% по сравнению с I полугодием. Это связано с совершенствованием ИИ-инструментов для поиска и блокировки нежелательных вызовов, а также с вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. МТС с помощью всех инструментов защиты от нежелательных звонков заблокировала в республике 34,5 млн вызовов. Начиная с середины года до его конца количество попыток спамеров дозвониться абонентам планомерно снижалось.

В случае выявления подозрительного звонка инструмент на базе ИИ «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов и вел разговор. Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей Якутии за год, составила около 7,7 млн минут, или более 14 лет.

Чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет. Кроме того, звонки стали персонализированными. Например, доля схем, когда одной жертве последовательно звонят несколько человек под маской сотрудников разных ведомств, выросла на 50%.

«В 2025 г. в Республике Якутия сумма ущерба от действий мошенников снизилась на 20,5% по сравнению с 2024 годом*. При этом Якутск вошел в число городов, где мошенники все еще очень активны. Важно помнить, что злоумышленники продолжают придумывать новые способы обмана людей, представляя угрозу для финансовой безопасности граждан. МТС в свою очередь разрабатывает и совершенствует системы противодействия. В частности, наш «Защитник» на базе искусственного интеллекта анализирует взаимодействие абонентов с мошенниками и оперативно блокирует подозрительные звонки, постоянно совершенствуясь в выявлении новых схем», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

*По данным МВД республики Саха (Якутия)

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

В России готовится эксперимент по использованию 3D-печати в строительстве

В Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки забронированы крупными игроками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще