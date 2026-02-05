CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Астраханской области снизилось количество звонков от мошенников

МТС проанализировала активность спамерских и потенциально мошеннических звонков в Астраханской области. По итогам 2025 г. количество нежелательных вызовов в регионе сократилось по сравнению с 2024 г. Всего за год в регионе было заблокировано более 14,7 млн нежелательных звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. интеллектуальные инструменты защиты МТС заблокировали 14,7 млн спамерских и мошеннических вызовов в адрес астраханцев. Для сравнения, в 2024 г. этот показатель превышал 15,6 млн звонков. В течение 2025 г. наблюдалось ежеквартальное снижение количества мошеннических и спам звонков. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов, а также с совершенствованием ИИ-инструментов МТС для поиска и блокировки нежелательных звонков.

Общая продолжительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей Астраханской области в 2025 г., составила более 3 млн минут. В случае выявления подозрительного звонка «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов, вел разговор и сэкономил таким образом жителям региона около шести лет. Чаще всего жителям Астраханской области звонили под видом представителей финансовых организаций, с предложениями рекламных услуг и участия в опросах, а также от имени коллекторов и юридических консультантов. В числе распространенных тематик также товары и услуги, страхование, недвижимость, медицина, автоуслуги и туризм.

«В Астраханской области мы видим устойчивое снижение количества нежелательных звонков, при этом сами попытки контакта становятся более короткими и точечными. Это означает, что мошенники меняют тактику, а технологии защиты должны развиваться еще быстрее. Мы постоянно совершенствуем ИИ-алгоритмы, которые анализируют поведение звонка в первые секунды разговора и позволяют блокировать потенциально опасные вызовы до того, как абонент вовлекается в диалог», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

