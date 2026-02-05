CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Оренбуржье ускорили интернет орским садоводам

К началу 2026 г. «МегаФон» расширил инфраструктуру связи в частном секторе Орска. Новые скорости мобильного интернета позволяют любителям загородной жизни эффективнее проводить время — узнавать советы по уходу за растениями, делиться природными видами в соцсетях и отдыхать за просмотром видео. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы обеспечить надежное интернет-соединение и скорость передачи данных до 100 Мбит/с, оператор запустил дополнительное телеком-оборудование в пригороде второго по численности города Оренбургской области. Новое покрытие охватило улицы Подольскую, Сельскую, Вяземскую, Братскую, Рудную, Каслинскую, Просвещения, Первый переулок Матросова и Домбаровского шоссе.

Ориентируясь на ландшафт и застройку, технические специалисты «МегаФона» установили здесь телеком-оборудование, работающее в среднем и высоком диапазоне частот. Такое решение дает уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания абонентов. Теперь жители и гости загородного сектора могут за секунды скачать необходимое приложение, видео или фото.

«Тенденция на жизнь в собственном доме становится все сильнее. Соответственно, растет и трафик на пригородных улицах крупных городов. Только за месяц в локациях с новым оборудованием наши абоненты суммарно прокачали более 28 Тбайт — объем 20 тыс. фильмов в разрешении для смартфона. Мы следим за нагрузкой и системно усиливаем покрытие и емкость сети», — отметил руководитель технической службы «МегаФона» в Оренбургской области Павел Ботнарь.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

В России готовится эксперимент по использованию 3D-печати в строительстве

В Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки забронированы крупными игроками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще