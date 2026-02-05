В Оренбуржье ускорили интернет орским садоводам

К началу 2026 г. «МегаФон» расширил инфраструктуру связи в частном секторе Орска. Новые скорости мобильного интернета позволяют любителям загородной жизни эффективнее проводить время — узнавать советы по уходу за растениями, делиться природными видами в соцсетях и отдыхать за просмотром видео. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы обеспечить надежное интернет-соединение и скорость передачи данных до 100 Мбит/с, оператор запустил дополнительное телеком-оборудование в пригороде второго по численности города Оренбургской области. Новое покрытие охватило улицы Подольскую, Сельскую, Вяземскую, Братскую, Рудную, Каслинскую, Просвещения, Первый переулок Матросова и Домбаровского шоссе.

Ориентируясь на ландшафт и застройку, технические специалисты «МегаФона» установили здесь телеком-оборудование, работающее в среднем и высоком диапазоне частот. Такое решение дает уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания абонентов. Теперь жители и гости загородного сектора могут за секунды скачать необходимое приложение, видео или фото.

«Тенденция на жизнь в собственном доме становится все сильнее. Соответственно, растет и трафик на пригородных улицах крупных городов. Только за месяц в локациях с новым оборудованием наши абоненты суммарно прокачали более 28 Тбайт — объем 20 тыс. фильмов в разрешении для смартфона. Мы следим за нагрузкой и системно усиливаем покрытие и емкость сети», — отметил руководитель технической службы «МегаФона» в Оренбургской области Павел Ботнарь.