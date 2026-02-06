CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ИИ-ассистент поможет татарстанской молодежи в поддержке ментального здоровья

МТС запустила нового ИИ-ассистента ментальной поддержки в тарифе РИИЛ для молодежи. Татарстанцы могут поделиться с цифровым помощником тревогами, попросить практический совет, как улучшить эмоциональное состояние, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Если обратиться к ассистенту по личной теме, бот задаст уточняющие вопросы. Например, если у молодого человека сложности на старте карьеры, то ИИ-инструмент спросит, что именно не устраивает на текущей работе, что бы хотелось изменить. После короткого диалога бот поможет определить основную проблему, переспросит пользователя, верно ли он понял трудность. Далее ИИ-ассистент МТС поможет сформировать план, чтобы разрешить ситуацию: например, при смене работы составить список интересных компаний, изучить рынок труда.

Бот имеет рекомендательный характер и не заменяет профессиональную психологическую помощь. ИИ-ассистент не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, на которые бот не будет отвечать, а посоветует обратиться к квалифицированному специалисту. При нажатии кнопки «Очистить диалог» чат-бот забывает историю переписки и начинает общение с чистого листа.

«Молодое поколение стало свидетелем цифровизации всего мира и живет в тесном контакте с современными технологиями. Сегодня они используют нейросети, голосовых помощников, VR и другие технологии для учебы, работы, досуга, повсеместно в быту и повседневной жизни. Мы запустили нового ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ, чтобы молодые татарстанцы могли получить бесплатную ментальную поддержку в любое время в привычном для них цифровом формате. Этот дружелюбный цифровой помощник создан для диалога, размышлений и помогает лучше понять себя и свои эмоции», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Согласно данным ВЦИОМ, за последние несколько лет индекс потребности в психологической помощи вырос на 30%, при этом среди молодежи он в 1,6 раза выше, чем среди представителей старшего поколения. По исследованиям McKinsey&Company, представители поколения Z во всем мире рассматривают ментальное здоровье как неотъемлемую часть лайфстайла, однако не все могут позволить себе регулярные консультации со специалистом на этапе обучения или начала карьеры. Для пользователей с молодежным тариф РИИЛ, куда уже интегрированы ИИ-тренер и ИИ-стилист, консультации ИИ-ассистента ментальной поддержки бесплатны и безлимитны. Абонентам других тарифов МТС доступны 50 бесплатных запросов в месяц, а абонентам других операторов — 10 бесплатных запросов в месяц.

