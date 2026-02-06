CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Курганцам стал доступен бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в Курганской области. Бесплатная услуга доступна посетителям в 11 точках Кургана и Шадринска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть бесплатного Wi-Fi от МТС открыта для всех желающих — подключиться к ней могут абоненты любых операторов. Точки доступа расположены в девяти ключевых салонах связи МТС в региональной столице, а также в двух салонах Шадринска.

Для подключения к сети достаточно пройти простую авторизацию по номеру телефона. Доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с позволяет курганцам и гостям региона решать срочные вопросы вне зависимости от внешних обстоятельств – вызывать такси и пользоваться онлайн-банкингом, а также другими привычными онлайн-сервисами.

«Доступ к цифровым ресурсам в современном мире – это необходимость. Поэтому мы расширяем телеком-инфраструктуру в регионе: развиваем мобильную связь в Зауралье и подключаем новые дома Кургана к фиксированной сети, а вместе с этим запускаем в наших салонах точки Wi-Fi. Воспользоваться ими бесплатно могут абсолютно все, для этого не обязательно быть клиентом МТС. Организация таких точек доступа в общественных пространствах стала очередным шагом по созданию комфортной и доступной городской среды», — сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

