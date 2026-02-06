CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС предупредит о мошеннических звонках членам семьи

МТС запустила функцию уведомления о мошенниках в новой подписке «Защитник+ для семьи». С ее помощью пользователи смогут получать SMS и пуш-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят членам семьи.

Владелец подписки, подключив членов семьи, сможет получать уведомления о любых подозрительных звонках, и своевременно предупредить близких. Это особенно актуально для пенсионеров и детей. Решение позволяет создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью похищения личных данных и денежных средств.

Также в новую семейную подписку включены встроенный сервис блокировки нежелательных мошеннических и спам-звонков, страхование от телефонного мошенничества на сумму до 1,5 млн руб., функция «Безопасный звонок», предупреждающая пользователя о разговоре с мошенником с помощью голосового уведомления прямо во время звонка. Все эти сервисы формируют комплексную защиту семьи на каждом этапе: до, во время и после разговора с мошенниками.

Пользователь может бесплатно добавить в «Защитник+ для семьи» до трех участников. Каждому из них будет доступен полный набор функций. Подключить подписку можно в приложении «Мой МТС» в разделе «Защитник». Стоимость подписки составляет 249 руб. в месяц.

«Злоумышленники продолжают звонить менее информированным и защищенным людям: например, пожилые могут не распознать в моменте новую схему обмана, а дети и подростки, как правило, не обладают достаточным опытом и критическим мышлением. «Защитник+ для семьи» решает эту проблему превентивно, предоставляя комплексную защиту на всех этапах звонка», — сказал директор Центра продуктов телеком технологий Андрей Бийчук.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Мошенники совершают звонки с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

