Bercut помогла телеком-операторам России и Казахстана перейти на новую ставку НДС

Компания Bercut, входящая в состав коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома», помогла 7 операторам связи России и СНГ адаптировать решения под требования законодательства менее чем за один месяц.

С 1 января 2026 г. клиенты Bercut применяют ставку НДС 22% при расчете платежей от абонентов в рамках соблюдения Федерального закона от 28 ноября 2025 г. №425-ФЗ. Повышение НДС потребовало оперативной адаптации решений для проектов Bercut. Работа состояла из двух частей: настройка приема платежей по новой ставке и перевод на измененную схему работы всех клиентов Bercut, которые используют BBS-систему компании в России и в Казахстане.

Для поддержки новой конфигурации НДС команда проанализировала, разработала и внедрила функции в двух модулях комплекса Convergent BSS Bercut: платежном протоколе и кассовом решении IN@Voice Kassa. После этого специалисты компании провели нагрузочное тестирование доработанных систем на территории клиентов при высокой активности пользователей с помощью тарификатора Bercut, который учитывает НДС при приеме платежей абонентов. Благодаря этому в новогоднюю ночь 2026 г. все клиенты Bercut перешли на новую налоговую ставку без сбоев и замечаний абонентов.

Валентин Сергиенков, руководитель внедрения Bercut, сказал: «Официально поправки в Налоговый кодекс вступили в силу в конце ноября 2025 г., после чего регулятор внес дополнительные изменения в протоколы. Несмотря на сжатые сроки, мы должны были закончить внутренние доработки решений до 20 декабря, чтобы оставить время на тестирование у клиентов. Это не плановые работы, но мы всегда ставим их в приоритет, чтобы у операторов не было проблем с выполнением требований регулятора. В этом выражается наша партнерская позиция. В результате в новогоднюю ночь обновленные системы всех клиентов заработали без ошибок и незаметно для их абонентов».

