Eltex ECCM сертифицирована для работы на «Ред ОС»: управление сетями на базе российских решений

Завершено тестирование системы управления сетевым оборудованием ECCM (Eltex Cloud Configuration Manager) в среде операционной системы «Ред ОС». Оно проводилось по комплексной методике, охватывающей все возможности ECCM. От базовых операций до сложных сценариев управления и мониторинга – система управления успешно прошла все испытания и сертифицирована на совместимость с «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители Eltex.

ECCM и «Ред ОС» входят в Единый реестр российского программного обеспечения. Совместное использование упрощает задачу для заказчиков, которые переходят на отечественные программные продукты и выполняют соответствующие регуляторные требования. Теперь можно создавать полноценные системы управления сетевым оборудованием с верифицированным происхождением – ключевое решение для проектов, где важна безопасность и прозрачность инфраструктуры.

Роман Полухин, продакт-менеджер сетевого оборудования ШПД Eltex: «ECCM берет на себя ключевые задачи управления сетевым оборудованием: конфигурирование, мониторинг, инвентаризация и многое другое. Для заказчика подтвержденная совместимость с «Ред ОС» – это возможность строить надежные, защищенные сети полностью на российских технологиях – без компромиссов в вопросах функциональности и безопасности».

Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт»: «Сертификация Eltex ECCM на «Ред ОС» расширяет возможности наших общих заказчиков по созданию безопасных и технологически независимых ИТ-инфраструктур. Мы видим растущий спрос на комплексные российские решения, и такое взаимодействие с ведущими разработчиками, как Eltex, позволяет формировать полноценные, готовые к внедрению технологические стеки».