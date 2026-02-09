IEK Group начала продажи модуля мониторинга ITK IQData

IEK Group сообщила о старте продаж новой разработки ― модуля мониторинга IQData бренда ITK. Устройство контролирует энергопотребление и параметры окружающей среды в серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Это помогает избежать сбоев и простоев в работе оборудования.

В ситуации, когда перебои в электроснабжении, работе систем охлаждения и пожаротушения могут парализовать бизнес-процессы, наиболее эффективным методом становится профилактика отказов. Ее основная цель — не допустить аварий, заранее выявляя и пресекая опасные ситуации.

«Значение центров обработки данных в наше время трудно переоценить – от них зависят финансовые рынки, государственные сервисы, логистические цепочки, коммуникации и другие процессы. Любой простой становится катастрофой для бизнеса, поэтому отрасли постоянно требуются новые инструменты мониторинга и управления инфраструктурой. В то же время в дата-центрах активно идет процесс импортозамещения: внедряется все больше продуктов отечественного производства. Продукция бренда ITK производится полностью в России и соответствует всем требованиям национальных стандартов и законодательных актов», ― отметила руководитель стратегической бизнес-единицы «Телеком» IEK Group Ольга Дроздова.

Модуль мониторинга ITK IQData выполняет две функции: раннее обнаружение и реагирование на инциденты, анализ тенденций и прогнозирование.

В первом случае система в реальном времени отслеживает показания датчиков и сигнализирует о любом критическом состоянии: повышении температуры, задымлении, протечке воды, несанкционированном доступе. Во втором случае благодаря анализу накопленных данных модуль помогает предсказать проблемы до их возникновения.

Модуль мониторинга ITK IQData решает эти задачи с помощью подключаемых устройств, таких как: внешние датчики (возможно подключить до 48 датчиков температуры и влажности, два датчика открытия дверей, по одному датчику протечки воды ленточного и точечного типов); аварийные маячки; системы контроля управления доступом (СКУД) (возможно подключить до 32 замков); умные блоки распределения питания (БРП), с собственными датчиками (возможно подключить до 32 устройств).

Подключенные устройства конфигурируются через веб-интерфейс модуля. Собранные ими данные отображаются на дашборде с помощью мнемосхем.

Программное обеспечение модуля позволяет использовать его не только как самостоятельную систему мониторинга для отслеживания параметров инженерной инфраструктуры в серверной или ЦОД, но и интегрировать его в программные комплексы мониторинга более высокого уровня. В этом случае модули мониторинга можно подключать в программное обеспечение верхнего уровня по протоколу OPC UA.

IEK Group отмечает следующие преимущества модуля мониторинга: простое конфигурирование подключенных к модулю устройств сокращает время создания проекта и затраты на инсталляцию оборудования; уведомления об аварийных событиях позволяют оперативно реагировать на инциденты и информировать о них заинтересованных лиц; возможность группирования розеток БРП упрощает мониторинг, архивирование суммарных параметров тока, мощности и энергии, формирование отчетов энергопотребления отдельных групп; возможность подключения к модулю по Wi-Fi или GSM облегчает доступ к системе мониторинга.