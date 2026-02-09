CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Приморцев предупредят о мошеннических звонках близким

Цифровая экосистема МТС запустила функцию уведомления о мошенниках в новой подписке «Защитник+ для семьи». С ее помощью приморцы смогут получать смс и пуш-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят членам семьи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Владелец подписки, подключив членов семьи, будет получать уведомления о любых подозрительных звонках и сможет предупредить близких. В нее включена комплексная защита: встроенный сервис блокировки нежелательных звонков, страхование от телефонного мошенничества на сумму до 1,5 миллионов рублей и функция «Безопасный звонок», предупреждающая о мошенниках прямо во время разговора.

Это особенно актуально для пенсионеров и детей. По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще, что говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Причем, мошенники звонят с учётом распорядка дня потенциальных жертв. Так, пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

«Несмотря на снижение активности телефонных мошенников в Приморье на 19,7%, проблема по-прежнему стоит остро. Так, за 2025 г. МТС заблокировала в регионе более 47 млн нежелательных звонков. Поэтому мы постоянно улучшаем ИИ-алгоритмы и ускоряем распознавание мошеннических вызовов. Новый сервис поможет оградить от злоумышленников своих близких, особенно самые беззащитные категории – пожилых людей и детей», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

