Сахалинцев предупредят о мошеннических звонках близким

Цифровая экосистема МТС запустила функцию уведомления о мошенниках в новой подписке «Защитник+ для семьи». С ее помощью жители Сахалинской области смогут получать смс и пуш-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят членам семьи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Владелец подписки, подключив членов семьи, будет получать уведомления о любых подозрительных звонках и сможет предупредить близких. В нее включена комплексная защита: встроенный сервис блокировки нежелательных звонков, страхование от телефонного мошенничества на сумму до 1,5 млн руб. и функция «Безопасный звонок», предупреждающая о мошенниках прямо во время разговора.

Это особенно актуально для пенсионеров и детей. По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще, что говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Причем, мошенники звонят с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Так, пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

«К концу 2025 г. в Сахалинской области наметился тренд на снижение числа мошеннических и спам-атак – их количество снизилось на 20,4%. Но проблема телефонного мошенничества по-прежнему актуальна: за год МТС с помощью ИИ-инструментов заблокировала около 20 миллионов звонков в адрес островитян. Поэтому мы постоянно улучшаем алгоритмы искусственного интеллекта, направленные на распознавание нежелательных вызовов. Новое решение позволяет создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются войти в доверие, особенно к пожилым людям и детям», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

