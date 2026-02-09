CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком
|

Волгоградцы смогут получать уведомления о мошеннических звонках близким

Цифровая экосистема МТС расширила возможности защиты от телефонного мошенничества для жителей Волгоградской области. Теперь волгоградцы в режиме реального времени смогут получать уведомления о подозрительных звонках, которые поступают их близким – детям, пожилым родственникам и другим членам семьи. Решение помогает вовремя предупредить родных о возможной мошеннической угрозе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Мошенники совершают звонки с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий. В 2025 г. в Волгоградской области было заблокировано более 16,8 млн нежелательных звонков. Общая продолжительность заблокированных разговоров превысила 3,4 млн минут – это эквивалентно почти 6,5 годам сэкономленного времени жителей региона.

Пользователь семейной подписки «Защитника» сможет получать уведомления о любых подозрительных звонках, и своевременно предупредить близких. Это особенно актуально для пенсионеров и детей. Решение позволяет создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью похищения личных данных и денежных средств.

«В Волгоградской области мы видим устойчивое снижение количества нежелательных звонков, но при этом мошеннические сценарии становятся более точечными и персонализированными. Именно поэтому сегодня важно защищать не только себя, но и близких – особенно пожилых родственников и детей. Семейные уведомления в «Защитник+» позволяют вовремя заметить угрозу и вмешаться до того, как разговор приведет к финансовым или личным потерям. Для нас цифровая безопасность – это базовый элемент повседневной жизни абонентов», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

Один из крупнейших в мире аудиторов снизил зарплату бухгалтерам, пригрозив им ИИ. За год он сэкономил $59 тысяч

Кибермошенники крадут аккаунты на маркетплейсах для покупок в рассрочку, а все долги оставляют владельцам

В России упало число спам-звонков от компаний к клиентам

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще