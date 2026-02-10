«МегаФон» обеспечил новое покрытие вблизи базы отдыха «Майами» в Челябинской области

«МегаФон» обеспечил новое покрытие вблизи базы отдыха «Майами» в Челябинской области. В результате проведённых работ максимальные скорости передачи данных на берегу популярного туристического места — озера Увильды — могут разгоняться до 80 Мбит/с.

Местные жители и путешественники могут с комфортом пользоваться навигатором, чтобы проложить маршрут, бронировать места для отдыха, оплачивать услуги онлайн, а также принимать и совершать звонки с использованием технологии VoLTE.

Согласно обезличенной аналитике оператора, озеро Увильды традиционно входит в топ-3 наиболее популярных локаций у челябинцев и гостей из других регионов. Помимо гостей из соседних субъектов, которые по праву считаются лидерами по числу отдыхающих, здесь можно встретить жителей Москвы, Самары, Санкт‑Петербурга, Казани, Ростова, Саратова, Сочи, Краснодара и многих других городов. Даже в зимний период любители отдыха на природе активно пользуются мобильным интернетом: только с начала года в зоне действия нового оборудования они прокачали объём данных, сопоставимый с передачей почти 300 тыс. фотографий.

Больше всего трафика в районе озера абоненты используют в субботу — в эти дни показатель вырастает в два раза по сравнению со среднедневными значениями.

«Мы видим, что озеро Увильды является одним из любимейших мест для отдыха не только для челябинцев, но и гостей из других регионов, соответственно, в этой локации планомерно увеличивается и потребление трафика. Новая базовая станция в районе базы отдыха позволит обеспечить комфортные скорости мобильного интернета и качественную голосовую связь даже с учётом возрастающей нагрузки на сеть», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.