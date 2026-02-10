CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» обеспечил новое покрытие вблизи базы отдыха «Майами» в Челябинской области

«МегаФон» обеспечил новое покрытие вблизи базы отдыха «Майами» в Челябинской области. В результате проведённых работ максимальные скорости передачи данных на берегу популярного туристического места — озера Увильды — могут разгоняться до 80 Мбит/с.

Местные жители и путешественники могут с комфортом пользоваться навигатором, чтобы проложить маршрут, бронировать места для отдыха, оплачивать услуги онлайн, а также принимать и совершать звонки с использованием технологии VoLTE.

Согласно обезличенной аналитике оператора, озеро Увильды традиционно входит в топ-3 наиболее популярных локаций у челябинцев и гостей из других регионов. Помимо гостей из соседних субъектов, которые по праву считаются лидерами по числу отдыхающих, здесь можно встретить жителей Москвы, Самары, Санкт‑Петербурга, Казани, Ростова, Саратова, Сочи, Краснодара и многих других городов. Даже в зимний период любители отдыха на природе активно пользуются мобильным интернетом: только с начала года в зоне действия нового оборудования они прокачали объём данных, сопоставимый с передачей почти 300 тыс. фотографий.

Больше всего трафика в районе озера абоненты используют в субботу — в эти дни показатель вырастает в два раза по сравнению со среднедневными значениями.

«Мы видим, что озеро Увильды является одним из любимейших мест для отдыха не только для челябинцев, но и гостей из других регионов, соответственно, в этой локации планомерно увеличивается и потребление трафика. Новая базовая станция в районе базы отдыха позволит обеспечить комфортные скорости мобильного интернета и качественную голосовую связь даже с учётом возрастающей нагрузки на сеть», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

На «Госуслугах» можно проверить долги у посторонних людей и организаций

В России подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» станет обязательным

В России локализовано производство основных комплектующих для БПЛА

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

Один из крупнейших в мире аудиторов снизил зарплату бухгалтерам, пригрозив им ИИ. За год он сэкономил $59 тысяч

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще