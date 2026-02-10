«МегаФон» усилил LTE в Куйтунском районе

«МегаФон» улучшает качество связи в сельской местности Приангарья. Так, технические специалисты провели модернизацию телеком-оборудования в четырех населенных пунктах Куйтунского района: Куйтуне, Усть-Каде, Каразее и Кундуе. Теперь пользоваться мобильным интернетом местным жителям стало удобнее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В рабочем поселке Куйтуне повысили скорость интернета, а также увеличили емкость сети, что позволило снизить нагрузку на оборудование в часы пик. В остальных трёх сёлах работы были сфокусированы на расширении зоны покрытия LTE, благодаря чему связь стала доступной на более дальних расстояниях.

«При составлении плана модернизации мы ориентируемся в первую очередь на реальные потребности наших клиентов. Во всех четырёх поселениях за прошлый год увеличились и количество абонентов, и интернет-трафик, и объём звонков. Поэтому было решено расширить технические возможности базовых станций, активируя дополнительные частотные диапазоны LTE. Кроме того, инженеры заменили оборудование, обеспечивающее голосовую связь», — сказал Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Иркутской области.

Абоненты могут уверенно пользоваться необходимыми приложениями, онлайн-банкингом и госуслугами, стриминговыми, обучающими и другими цифровыми сервисами даже при высокой нагрузке на сеть.