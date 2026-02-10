МТС предупредит южноуральцев о мошеннических звонках близким

МТС запустила возможность отправки уведомлений о звонках мошенников членам семьи. С ее помощью пользователи смогут получать SMS и push-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят наиболее уязвимым категориям абонентов – детям и пенсионерам.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Мошенники совершают звонки с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются дома одни. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

Владелец семейной подписки сможет получать уведомления о любых подозрительных звонках и своевременно защитить близких, а функция «Безопасный звонок» предупредит пользователя о разговоре с мошенником с помощью голосового уведомления прямо во время звонка. Решение позволит создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью обмана.

«Наши ИТ-инструменты для защиты абонентов от нежелательных звонков показывают постепенное снижение мошеннической активности на Южном Урале – за год их количество сократилось на треть. Мы видим, что теперь нежелательные звонки совершаются реже, но приходятся на более уязвимых пользователей – детей и пожилых людей. Чтобы обезопасить жителей Челябинской области от возможных угроз, в том числе финансовых потерь, мы запустили еще одно решение для защиты от нежелательных контактов. Теперь южноуральцы могут получать уведомления о подозрительных вызовах их родственникам и своевременно реагировать на потенциальные риски со стороны злоумышленников», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.