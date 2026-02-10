CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

Югорчане смогут защитить от мошеннических звонков детей и пожилых родителей

МТС запустила функцию уведомления о звонках мошенников членам семьи. С ее помощью пользователи смогут получать SMS и пуш-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят наиболее уязвимым категориям абонентов – детям и пенсионерам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Мошенники совершают звонки с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

Владелец семейной подписки сможет получать уведомления о любых подозрительных звонках и своевременно защитить близких, а функция «Безопасный звонок» предупредит пользователя о разговоре с мошенником с помощью голосового уведомления прямо во время звонка. Решение позволит создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью обмана.

«В Ханты-Мансийском автономном округе впервые за последние годы наметилась тенденция по снижению мошеннических звонков. Вместе с тем в регионе увеличилась средняя длительность таких вызовов с 10 до 12 секунд. Это говорит о том, что злоумышленники начали точечно фокусироваться на менее информированные категории граждан, которых можно обмануть через продолжительные разговоры и психологическое давление. Новое решение поможет защитить родственников от утечки персональных данных, хищения денежных средств и, главное, сохранить спокойствие в подобных ситуациях», — сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России локализовано производство основных комплектующих для БПЛА

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

Один из крупнейших в мире аудиторов снизил зарплату бухгалтерам, пригрозив им ИИ. За год он сэкономил $59 тысяч

Кибермошенники крадут аккаунты на маркетплейсах для покупок в рассрочку, а все долги оставляют владельцам

В России упало число спам-звонков от компаний к клиентам

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще