Югорчане смогут защитить от мошеннических звонков детей и пожилых родителей

МТС запустила функцию уведомления о звонках мошенников членам семьи. С ее помощью пользователи смогут получать SMS и пуш-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят наиболее уязвимым категориям абонентов – детям и пенсионерам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Мошенники совершают звонки с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

Владелец семейной подписки сможет получать уведомления о любых подозрительных звонках и своевременно защитить близких, а функция «Безопасный звонок» предупредит пользователя о разговоре с мошенником с помощью голосового уведомления прямо во время звонка. Решение позволит создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью обмана.

«В Ханты-Мансийском автономном округе впервые за последние годы наметилась тенденция по снижению мошеннических звонков. Вместе с тем в регионе увеличилась средняя длительность таких вызовов с 10 до 12 секунд. Это говорит о том, что злоумышленники начали точечно фокусироваться на менее информированные категории граждан, которых можно обмануть через продолжительные разговоры и психологическое давление. Новое решение поможет защитить родственников от утечки персональных данных, хищения денежных средств и, главное, сохранить спокойствие в подобных ситуациях», — сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.