Гигабит от МТС пришел еще к тысяче пермских семей

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о развитии фиксированной сети в Перми. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще около тысячи семей города получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС развернулась в жилых комплексах на улицах КИМ, Луначарского и Овчинникова. Благодаря этому жители многоквартирных домов получили доступ к цифровым сервисам МТС, включая телевидение и высокоскоростной интернет. Кроме того, скорость до 1 Гбит/с позволяет комфортно использовать онлайн-сервисы для работы и развлечений даже в часы пик, а также подключать «умные» решения для дома: видеонаблюдение, охранные системы и многое другое.

«Развитие строительства в Перми задает высокий темп и для нас. Мы целенаправленно расширяем фиксированную сеть, чтобы в том числе и жители новых районов с первых дней получали доступ ко всем цифровым сервисам. Наша задача – не просто подключить жителей к интернету, а создать технологическую основу на годы вперёд. Поэтому в новостройках мы активно используем современные оптоволоконные технологии, проведённые прямо в квартиру. При этом, объединяя услуги в один пакет, абоненты могут оптимизировать свои ежемесячные расходы на связь до 40%, что создает полноценную домашнюю цифровую среду», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

В 2025 г. МТС обеспечила гигабитным интернетом почти 19 тыс. семей в 110 многоквартирных домах Пермского края.