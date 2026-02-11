МТС ускорила интернет в торговом центре «Сказка»

МТС улучшила качество мобильной связи и интернета в торговом центре «Сказка», расположенном в зоне крупной жилой застройки в Новой Москве. Благодаря современной сети связи посетители и сотрудники ТЦ могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Многофункциональный торговый центр «Сказка» является одной из опорных точек социальной инфраструктуры Новомосковского административного округа столицы. Трехуровневое здание молла площадью около 39 тыс. кв. м расположено в 50 метрах от станции метро «Рассказовка», что обеспечивает его ежедневную высокую проходимость.

Для улучшения покрытия и расширения пропускной способности сети в помещениях ТЦ инженеры МТС задействовали внутреннюю антенно-распределительную систему, подключив к ней оборудование базовой станции в диапазоне LTE 1800 по технологии MIMO 2x2, которая позволяет более эффективно использовать частотный ресурс. В дополнение к внутреннему оборудованию, на кровле здания были установлены две внешние антенны.

Установленное оборудование позволяет пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с и звонить, в том числе с использованием технологии VoLTE (передача голоса через интернет), на всей территории комплекса, включая подземную парковку.

«Крупные торговые центры являются для нас одними из приоритетных локаций для улучшения качества связи. Такие объекты ежедневно посещаются десятками тысяч людей – кроме шоппинга, это места встреч и проведения досуга. Поэтому организация indoor-покрытия внутри и вокруг ТЦ, где абоненты активно пользуются услугами мобильной связи, предъявляет высокие требования к планированию сети и техническим решениям, чтобы во всех помещениях – от парковки и торговых площадей до атриума – был уверенный сигнал и комфортная скорость мобильного интернета», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.