В МТС рассказали, сколько средств оператор вложил в подготовку к запуску 5G

C 2022 по 2026 гг. компания МТС вложила более 30 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи в рамках подготовки к запуску 5G в России. . Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инвестиции позволили «существенно нарастить долю 5G-Ready оборудования по всей стране на сети МТС, а также подготовить каналы для передачи данных на скорости свыше 1 ГБ в секунду», рассказали в пресс-службе компании.

В операторе связи также сообщили, что на период 2026-2027 гг. запланированы инвестиции в развитие радио подсистем и транспортной сети по всей стране в размере 18 млрд руб.

«Помимо этого, дочерняя структура МТС, разработчик базовых станций связи «Иртея» уже неоднократно демонстрировал работу отечественной 5G базовой станции связи собственной разработки. В связи с этим МТС готова к запуску полного стека продуктов и услуг для своих клиентов сразу после положительного решения правительства о выделении частот», — говорится в сообщении.

