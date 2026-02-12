CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком
|

МТС поможет обеспечить безопасность сотрудников завода «Балтика-Новосибирск»

Цифровая экосистема МТС предоставила заводу «Балтика-Новосибирск» инновационную платформу для обеспечения безопасности сотрудников. Бейджи с кнопкой SOS, стационарная инфраструктура, позволяющая отслеживать работу датчиков, и приложение помогут предотвращать серьёзные нарушения в работе производственной лаборатории. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Комплексное решение МТС поможет в обеспечении безопасности сотрудников завода. Система позволяет выявлять все отклонения на ранней стадии и помогает предотвратить тяжелые последствия. В начале смены сотрудник получает бейдж с кнопкой SOS и в течение рабочего дня носит не снимая. При нажатии кнопки диспетчеру приходит уведомление, что сотруднику нужна помощь, а также диспетчер в личном кабинете видит геопозицию своего коллеги. Кнопка вызова помощи также автоматически срабатывает, если сотрудник долго находится без движения.

Сотрудники производственной лаборатории, которые проводят проверку качества сырья, материалов, а также анализируют качество готовой продукции, на некоторых этапах должны использовать реактивы в этих процессах. Помещения лаборатории имеют специализированный режим посещения, и работающие в них сотрудники теперь обеспечены бейджами системы позиционирования. Этот бейдж фиксирует положение человека в помещении, что позволяет исключить риск опасных ситуаций в замкнутом пространстве.

«В Новосибирске много промышленных предприятий разных отраслей. Сегодня безопасность сотрудников — необходимое условие труда, оно имеет первостепенное значение для новосибирского бизнеса. Поэтому подобные системы безопасности максимально востребованы сегодня наряду с умным видеоконтролем, СКУДами, а также сервисами кибербезопасности, чтобы производство было безопасным от А до Я», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Здоровье и безопасность сотрудников — приоритет для «Балтики». Мы исходим из того, что все несчастные случаи можно предотвратить, и выстраиваем культуру безопасного поведения сотрудников, чтобы предупредить травматизм и опасные ситуации. Новое оборудование помогает более качественно исполнять законодательно установленные нормы охраны труда и безопасности, а также установленные в компании «Балтика» 10 обязательных правил, сохраняющих жизнь, и своевременно реагировать на возможные опасные ситуации», — сказал директор завода «Балтика-Новосибирск» Ильдар Габдулин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У разработчика процессоров «Эльбрус» сменился гендиректор

Придуман новый способ мошенничества с онлайн-магазинами. Мошенники остаются с деньгами и товаром, а вродавцы все в долгах

Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой

Власти хотят обязать предустанавливать на смартфоны отечественный ИИ

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Россия под атакой. Доля шпионских кибератак на органы власти и НИИ страны выросла до 37%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще