МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Вологодской области

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в трех городах Вологодской области. Беспроводная сеть доступна для всех жителей и гостей региона.

Специалисты запустили зоны бесплатного интернета в салонах связи в Вологде, Череповце и Соколе. Для подключения достаточно выбрать в списке доступных сетей точку доступа MTS_Free и пройти простую авторизацию по номеру телефона. К бесплатному Wi-Fi могут подключиться все жители региона, независимо от того, услугами какого оператора связи они пользуются. Скорость соединения до 10 Мбит/с позволит комфортно общаться в мессенджерах и социальных сетях, пользоваться различными онлайн-сервисами, вызывать такси и совершать банковские переводы. Одновременно к каждой точке доступа могут подключаться порядка 30 абонентов.

«Развитие Wi-Fi-инфраструктуры в розничной сети МТС – важный этап цифровизации клиентского сервиса. Бесплатный высокоскоростной интернет в салонах связи обеспечивает стабильный доступ к онлайн-сервисам и позволяет вологжанам оставаться на связи и решать повседневные задачи в любой ситуации. На данный момент мы создали точки доступа в трех крупнейших городах области, планируем расширить этот опыт и на другие населенные пункты», – отметил директор МТС в Вологодской области Владимир Шевердин.

