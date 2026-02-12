CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Цифровая касса» «Эвотора» запустила сертифицированное решение для обмена с ТС ПИоТ

Компания «Эвотор» объявила о том, что первой на рынке запустила готовое решение для обмена с ТС ПИоТ для интернет-магазинов.

«Цифровая касса» «Эвотора» первой на рынке облачных ККТ запустила сертифицированное решение для обмена с ТС ПИоТ. Её пользователи первыми в интернете смогут соблюдать новые требования закона.

С 1 марта 2026 г. интернет-магазины могут продавать маркированные товары только с использованием специализированного решения — ТС ПИоТ (постановления Правительства 515 и 303). Драйвер ТС ПИоТ проверяет марки перед продажей через защищенный протокол связи и обеспечивает получение и передачу кода маркировки в «Честный знак» в рамках разрешительного режима. ТС ПИоТ поможет продавцам избежать ошибок при работе с маркированной продукцией. Например, модуль не даст добавить товар в чек, если код маркировки не пройдет онлайн- или офлайн проверку. Это решение призвано заменить прямое взаимодействие с API «Честного знака», которое, как ожидается, перестанет работать после 1 марта.

Со стороны «Цифровой кассы» работа с драйвером ТС ПИоТ поддерживается полностью бесплатно через обмен по открытому API и через свой Личный кабинет. Оплачивается только лицензия на стороне поставщика ПО. Чтобы запустить интеграцию, пользователям нужно приобрести лицензию на модуль ТС ПИоТ в личном кабинете ЕСП (АО «ЕСП» — поставщик модуля ТС ПИоТ) и затем по простой инструкции произвести подключение.

«Цифровая касса» «Эвотора» — первое и пока единственное на рынке облачных ККТ готовое решение, которое уже сегодня предоставляет бизнесу работающий, сертифицированный канал для интеграции с ТС ПИоТ. Наши клиенты получают инструмент для законного продолжения торговли маркированными товарами в новых условиях», — отметил Виталий Овсянников, руководитель «Цифровой кассы» «Эвотора».

«Цифровая касса» ― облачная касса для интернет продаж и развозной торговли. Подключить или перейти на «Цифровую кассу» легко, в большинстве случаев для перехода достаточно изменить только URL и креды доступа, чтобы перейти на «Цифровую кассу». «Цифровая касса» имеет готовые интеграции со всеми популярными интернет-эквайрингами и платежными системами.

