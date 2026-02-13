«МегаФон» запустил новое 4G-оборудование для жителей Аннинского и Каширского районов Воронежской области

«МегаФон» запустил новое 4G-оборудование для жителей Аннинского и Каширского районов Воронежской области. Более 2 тыс. человек, проживающих в селах Большие Ясырки, Олень-Колодезь и Старая Чигла, получили качественную мобильную связь и интернет на скорости до 50 Мбит/с.

Новые базовые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить широкую зону покрытия и высокоскоростную передачу данных. У жителей появились новые возможности для общения с близкими, онлайн-работы, дистанционного обучения. Теперь при видеозвонке изображение будет четким и без зависаний, а загрузка «Госуслуг» или банковского приложения займет 15-20 секунд.

Для повышения надёжности сети базовые станции оснащены резервными источниками питания. Это позволит обеспечить работу оборудования при возможных перебоях с электроэнергией.

«Жители еще трёх воронежских сёл получили возможность пользоваться различными цифровыми сервисами — от быстрой загрузки файлов до онлайн-кинотеатров. С мобильным интернетом выполнять рутинные задачи станет удобнее. Теперь можно легко и быстро прямо из дома оплачивать ЖКХ, записываться к врачу или оформлять госуслуги», — отметила Мария Мамедова, директор «МегаФона» по Воронежской области.

Оператор активно развивает сеть в Воронежской области. В прошлом году инженеры компании провели более 400 технических мероприятий в регионе, увеличив территорию покрытия сети, как в городах, так и в сельских населенных пунктах.