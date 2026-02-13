МТС расширила сеть LTE в Сегеже

МТС провела рефарминг сотовой сети в городе Сегежа Республики Карелия. Это позволило повысить стабильность сигнала и расширить ёмкость используемого в регионе частотного диапазона. Кроме того, в восточной части города было установлено новое телеком-оборудование МТС, обеспечившее высокоскоростным интернетом и голосовой связью жителей многоквартирных домов на улице Кирова.

Технические специалисты МТС провели модернизацию телеком-оборудования на территории города, добавив более современный и высокотехнологичный диапазон LTE-900. Теперь жители Сегежи обеспечены доступом к надежной и «дальнобойной» сети, которая покрывает все районы города и стабильно работает даже внутри зданий.

Проведённые работы также позволили расширить зону действия VoLTE – технологии, переводящей обычные голосовые вызовы в сеть нового стандарта. Технология обеспечивает мгновенное соединение, сверхчеткую передачу голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате, а также возможность пользоваться онлайн-сервисами во время разговора по телефону. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках смартфона.

«Чтобы наши абоненты могли комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами, мы постоянно проводим работы по расширению ёмкости и улучшению качества сети во всех районах региона. Сегежа — один из ключевых промышленных центров на северо-западе России, поэтому цифровизация здесь приобретает особое значение. Модернизация и расширение сети позволяют создать условия для внедрения новых технологий, повышения качества связи и расширения цифрового охвата, что напрямую способствует социально-экономическому развитию региона», — сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.