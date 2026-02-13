CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС расширила сеть отечественных базовых станций LTE в Челябинской области

МТС сообщила о запуске шести базовых станций «Иртея» российского производства еще в пяти районах Челябинской области. Отечественное оборудование обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом почти 5 тыс/ южноуральцев, проживающих в сельской местности.

Специалисты МТС запустили дополнительное телеком-оборудование LTE отечественного производства сразу в нескольких районах региона. Базовые станции «Иртея» были установлены в селах Чудиново и Кочердык Октябрьского района, Кидыш Уйского района, Смородинка Миасского городского округа, Меседа Катав-Ивановского района, а также поселка Нагайбакский, расположенного в одноименном районе.

Базовые станции «Иртея» работают в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет МТС. Теперь почти пять тысяч селян смогут с комфортом пользоваться необходимыми цифровыми сервисами: маркетплейсами, мессенджерами, онлайн-кинотеатрами и другим интернет-ресурсами.

«Мы непрерывно проводим работы и развиваем мобильную сеть по всей Челябинской области – не только в крупных городах, но и в сельской местности. Для расширения покрытия LTE мы уже выводим в эфир на Южном Урале отечественное телеком-оборудование. Базовые станции «Иртея» снижают зависимость операторов от импортных решений и позволяют обеспечивать технологический суверенитет нашей инфраструктуры, поэтому мы продолжим их использование в регионе при строительстве сети для устранения цифрового неравенства», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

В 2026 г. МТС планирует обеспечить российским телеком-оборудованием малые населенные пункты в других районах Челябинской области. Ранее компания запустила в регионе отечественную базовую станцию в селе Клястицкое Троицкого района.

МТС реализует проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. До 2030 г. компания получит в свою сеть 20 тыс. базовых станций «Иртея».

