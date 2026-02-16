CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

Мошенники стали реже звонить жителям Мурманска

МТС сообщает о снижении числа нежелательных звонков в Мурманской области в конце 2025 г. По итогам IV квартала 2025 г. количество спамерских и мошеннических вызовов сократилось на 18% по сравнению с III кварталом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в 2025 г. с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов МТС заблокировала более 18 млн звонков в адрес мурманчан. При этом в октябре-декабре 2025 г. наметился тренд на снижение количества мошеннических и спам-атак. Позитивная тенденция связана с вступлением в силу ряда законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, а также с совершенствованием ИИ-инструментов.

Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей области в 2025 г., составила почти 4 млн минут. Таким образом, жителей региона оградили примерно от семи лет ненужных разговоров с потенциальными мошенниками.

«Для нас важно не только снижать объем поступающих нежелательных звонков, но и делать защиту понятной и управляемой для каждого, учитывая различные сценарии. Например, в этом году появились семейные настройки: можно получать уведомление, если на телефон члена семьи поступает подозрительный вызов — это поможет вовремя предупредить о риске, что особенно актуально для пожилых родственников и детей. Кроме того, даже если злоумышленнику удалось дозвониться до абонента, искусственный интеллект способен выявить признаки обмана и предупредить об этом прямо в момент разговора», — сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-менеджер «Ростелекома» арестован по обвинению в создании искусственной аварии

Российским военным во главе с контр-адмиралом дали сроки за покупку на Украине негодных радиоэлектронных комплектующих для ЗРК

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

«Яндекс» запускает новое такси со специальной ценовой политикой

В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей

У производителей средств блокировки Рунета новый начальник — выпускник военного вуза

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще