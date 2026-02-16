CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

МТС разогнала LTE в крупном транспортном узле Якутии

МТС усилила сеть в транспортном центре Алданского улуса Республики Саха (Якутия) – городе Томмот. После установки дополнительной телеком-инфраструктуры скорость мобильного интернета на территории города увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС добавили скорость LTE на основных объектах транспортного узла на территории Томмота, в частности, на железнодорожном вокзале Амуро-Якутской магистрали, отрезке федеральной автодороги «Лена» и в морском порту, через которые осуществляется доставка грузов для Северного завоза, промышленных районов Якутии, а также в Амурскую область.

Мобильный интернет стал быстрее на территории всего города, где проживают около семи тысяч человек – в жилых кварталах, в социальных учреждениях, в районе набережной Томмота, на территории одноименного оздоровительного парка. Новые скорости интернета стали доступны и сотрудникам производственных и добывающих предприятий, а также компаниям, специализирующихся на молочном скотоводстве и выращивании овощей.

Помимо того, что Томмот является одним из ключевых транспортных и промышленных узлов, он обладает этнокультурным значением, сохраняя национальные традиции. Хотя Якутия славится экстремальными морозами, название города «Томмот» означает «незамерзающий», из-за того, что в этом месте в реку Алдан впадают теплые ключи.

«Томмот – один из приоритетных городов нашего плана развития сети в регионе, так как несмотря на отдаленность от Якутска – почти 450 км – он вносит вклад в развитие экономики, логистики и культуры Якутии. Город является транспортным центром региона, и крайне важно чтобы стабильная связь была на основных его объектах. Увидев рост нагрузки на LTE в городе, мы провели работы и увеличили здесь скорость интернета сразу на 30%. Теперь жителям стало проще общаться, работать, учиться и смотреть видео, а сотрудникам стратегических организаций — удобнее пользоваться рабочими приложениями и другими технологичными инструментами», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей

У производителей средств блокировки Рунета новый начальник — выпускник военного вуза

Продажи электронных книг за год выросли на 45%, а бумажных только на 13%

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Люди стоят дешевле. Нейросети не заменят операторов колл-центров – они слишком дороги и никому не нравятся

«Авиасейлс» выставлен на продажу. Начальная цена 23 миллиарда

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще