Россияне получили возможность оформлять китайские номера без поездки в КНР

Оператор «ВымпелКом» (бренд Билайн) совместно с China Mobile International представил возможность получения виртуального китайского номера без поездки в КНР. Услуга доступна клиентам тарифа beeChina и позволяет привязать китайский номер к российской сим-карте для приёма звонков и SMS, включая коды подтверждения от местных приложений и сервисов.

Зачем бизнесу и частным пользователям китайский номер

Спрос на китайские номера в России растёт на фоне усиления экономических и образовательных связей между странами. Без местного номера невозможно зарегистрироваться в популярных китайских приложениях, маркетплейсах и др. Владельцы автомобилей китайских брендов также сталкиваются с ограничениями: без привязки к китайскому номеру недоступны OTA-обновления и часть функций машин.

До сих пор россияне решали эту проблему несколькими способами, каждый из которых имел недостатки. Поездка в Китай для оформления сим-карты требует времени и дополнительных расходов. Использование переадресации через сторонние приложения связано с абонентской платой. Услуги посредников и серых сервисов несут риски мошенничества, утечки персональных данных и получения временных номеров, непригодных для долгосрочного использования.

Как работает новое решение от Билайна

Запущенная услуга позволяет клиентам тарифа beeChina оформить виртуальный китайский номер онлайн и привязать его к существующей российской сим-карте. Входящие звонки и SMS на такой виртуальный китайский номер переадресовываются на российский номер бесплатно. Исходящие звонки в Китай тарифицируются по условиям тарифа — 3 рубля за минуту. Для китайской стороны звонки на такой номер являются местными, а не международными.

Процесс оформления включает несколько шагов. Пользователю необходимо иметь активную сим-карту с тарифом beeChina, загранпаспорт и смартфон с камерой для удалённой верификации. Заявка подаётся на сайте CMLink, где выбирается виртуальный номер (материковый Китай или Гонконг). После загрузки фото паспорта и записи короткого видео с документом проводится проверка данных. При успешной верификации номер активируется, и пользователь настраивает переадресацию звонков и SMS на российский номер.

Преимущества и доступность

Ключевые особенности решения — отсутствие необходимости в двух телефонах или постоянной смене сим-карт, бесплатный приём входящих сообщений и возможность получать коды подтверждения от китайских сервисов без задержек. Услуга предоставляется бесплатно в рамках тарифа beeChina.

В Билайне подчеркивают, что предложение ориентировано на тех, кому требуется постоянная и надёжная связь с Китаем без дополнительных финансовых и логистических затрат. Оформить виртуальный номер можно как при подключении нового номера, так и при переходе от другого оператора с сохранением своего российского номера.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636