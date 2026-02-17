«Ростелеком» развивает инфраструктуру связи в горном туристическом курорте Архыз

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию резервную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) с пропускной способностью до 10 Гбит/с в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики. Протяженность новой ВОЛС от населенного пункта Нижняя Ермоловка до поселка Романтик — около 50 километров. Конечная точка — в здании управляющей компании «Архыз». Резервный канал необходим в случае отказа и повреждения основной линии связи. При нештатной ситуации цифровой сигнал переходит на запасную магистраль, и клиенты продолжают пользоваться услугой без сбоев. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Реализованный проект по строительству резервной волоконно-оптической линии в Архызе — это шаг к повышению надежности и устойчивости цифровой инфраструктуры курорта. Обеспечить непрерывный доступ к услугам связи особенно важно в условиях горного рельефа и природных катаклизмов, которые ранее вызывали частые перебои. Строительство резервной магистрали на такой сложной территории за счет собственных инвестиций компании свидетельствует о стратегическом подходе "Ростелекома" к развитию цифровых решений в туристско-рекреационной сфере и отдаленных регионах. Это, безусловно, положительно скажется на качестве обслуживания клиентов, поможет развивать современные инфраструктурные проекты, такие как цифровые отели, создаст дополнительные условия для привлечения туристов, а также поспособствует укреплению имиджа региона как современного и комфортного для гостей».

Строительство резервной линии осложнялось непростыми природно-климатическими условиями горного ландшафта, а также пересечениями с автомобильными дорогами и высоковольтными линиями электропередач, требующими согласований с владельцами объектов.

Роман Киранчук, генеральный директор курорта «Архыз»: «Меньше года назад "Ростелеком" и курорт "Архыз" на форуме "Территория" в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросу цифрового развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса в Карачаево-Черкесской Республике. В рамках соглашения компании договорились развивать сотрудничество в области интеграции цифровых технологий в туристический сегмент, в том числе обеспечить внедрение умных решений для гостиничного сервиса и информационной безопасности. В приоритете партнеров — строительство цифровой инфраструктуры и модернизация волоконно-оптических линий связи на нашем курорте».