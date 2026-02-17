Туристы из Китая стали в 6 раз чаще приезжать в Дагестан — big data T2

T2, российский оператор мобильной связи, к китайскому Новому году, который в этом году отмечают с 17 февраля по 3 марта, проанализировал активность абонентов из Китая в 2025 г. Количество туристов из Поднебесной, которые приезжали в Россию со своими SIM-картами, выросло на треть год к году. Большая часть путешественников (78,3%) приходится на мужчин. Также в прошлом году китайцы открыли для себя новый регион – Дагестан, куда начали приезжать почти в шесть раз чаще. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Согласно данным геоаналитической платформы big data T2, в 2025 г. пик туристической активности гостей из Поднебесной наблюдался с июля по октябрь. Самый высокий трафик был зафиксирован в августе. В этот месяц в Россию прибыло в три раза больше туристов, чем в январе того же года, и в 1,5 раза больше в сравнении с августом 2024 г.

Количество клиентов, которые приезжали в Россию со своими SIM-картами, выросло на 31% в сравнении с 2024 г. Лидерами по посещаемости, как и годом ранее, стали Приморье и Московская область. В топ-5 по туристическому трафику вошли Забайкальский край, Ленинградская область и Красноярский край (последние два региона – впервые).

При этом наибольший всплеск посещаемости в 2025 г. наблюдался в Республике Дагестан (турпоток вырос в 5,8 раза год к году) и Астраханской области (рост в 4,4 раза год к году). В топ-5 по росту трафика вошли республики Калмыкия и Ингушетия, а также Липецкая область.

Новый год по китайскому календарю граждане КНР предпочитают отмечать в родной стране, а на российский Новый год все охотнее приезжают в Россию: число туристов, посетивших ее в новогодние праздники в 2025 г., выросло на 4,2% год к году.

Чаще всего в Россию из Китая со своими SIM-картами приезжали граждане 35-44 лет. На втором месте – категория граждан в возрасте 45-54 лет. Замыкает тройку лидеров молодежь 18-24 лет. Доля мужчин среди туристов из Китая в 2025 году составила 78,3%. Таким образом, соотношение мужчин и женщин составляет почти 4:1. В среднем граждане из КНР находились на территории нашей страны 2,4 дня.

Отдельная категория клиентов из Китая – граждане, подключившие SIM-карту T2. Чаще всего они пользовалась связью в Хабаровском крае, Московской и Иркутской областях, Приморском крае и Ленинградской области. Пики регистраций в сети оператора пришлись на зиму. При этом в январе 2025 г. количество подключений выросло вдвое в сравнении с 2024 г., в феврале – в 1,7 раза год к году.